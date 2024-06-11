Схему движения у закрытого путепровода на Карпинского поменяли снова

Схему движения рядом с закрытым путепроводом на Карпинского снова поменяли. Она начала действовать с 8 июня.

Теперь из средней полосы на улице Карпинского разрешен поворот направо и налево на Стахановскую. Как рассказали в пресс-службе краевого минтраса, это позволит избежать пробок, которые образуются на участке.

Дорожную ситуацию в районе закрытого путепровода, на улицах Стахановская, Карпинского, Мира и Советской Армии, регулярно мониторят специалисты ЦБДД. Также для изменения схем движения используют информацию, которая поступает от ГИБДД, департамента транспорта и жителей города.

Напомним, путепровод на Карпинского закрыли в конце мая. Работы на объекте будут идти до октября 2025 года. На это время изменились маршруты общественного транспорта, который ходил по путепроводу. Автомобилисты едут в объезд: о схемах мы рассказывали ранее.