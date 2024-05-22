25 мая перекроют путепровод на Карпинского: как будет ходить общественный транспорт

Из-за закрытия путепровода на Карпинского для ремонта с 25 мая изменится движение общественного транспорта в Перми. В пресс-службе департамента дорог и транспорта рассказали, каких автобусов и трамваев оно коснется.

Трамвай №11 перестанет ходить до тех пор, пока реконструкция на Карпинского не будет закончена. Это случится к октябрю 2025 года. №5 перенаправят по улицам Революции, Максима Горького и Ленина до станции Пермь II, число вагонов на маршруте увеличат.