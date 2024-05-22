25 мая перекроют путепровод на Карпинского: как будет ходить общественный транспорт

Из-за закрытия путепровода на Карпинского для ремонта с 25 мая изменится движение общественного транспорта в Перми. В пресс-службе департамента дорог и транспорта рассказали, каких автобусов и трамваев оно коснется.
Трамвай №11 перестанет ходить до тех пор, пока реконструкция на Карпинского не будет закончена. Это случится к октябрю 2025 года. №5 перенаправят по улицам Революции, Максима Горького и Ленина до станции Пермь II, число вагонов на маршруте увеличат.
Вместо трамвая №11 пустили компенсационный автобусный маршрут №72. С 1 мая он ходит от остановки «Планета» до ЦУМа по улицам Мира, Стахановской, Шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Ленина.
Остальные автобусы пустят в объезд перекрываемого участка. Это касается четырех маршрутов. №3 пойдет по улицам Мира, Советской Армии и шоссе Космонавтов, №4 перенаправят на Стахановскую, Чкалова и Куйбышева. Автобусы №36 и 59 пустят по улице Стахановская и шоссе Космонавтов.
В департаменте дорог и транспорта советуют для поездки в Индустриальный район выбирать маршруты, которые идут по переходу Стахановская – Чкалова. Там есть выделенная полоса для общественного транспорта, ходят автобусы №4, 11, 13, 27 и 62.
Комментарии (0)