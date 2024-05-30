В районе закрытого путепровода на Карпинского перенастроили светофоры

Из-за закрытия путепровода на Карпинского в Перми скорректировали работу светофоров. В пресс-службе краевого минтранса пояснили, что специалисты просчитали транспортную модель и определили ожидаемые точки напряжения на дороге.

В итоге на перекрестке улиц Стахановская – Карпинского полностью перенастроили светофоры. При движении со стороны Мира убрали фазу для поворота налево. А в обратном направлении добавили секцию для левого поворота, которого раньше не было. Также внесены изменения в существующий проект организации движения на улицах Стахановской, Карпинского, Мира и Советской Армии.

Специалисты Центра безопасности дорожного движения продолжают мониторить дорожную ситуацию и анализировать информацию от ГИБДД, департамента дорог и транспорта и пермяков. «На основании этого уже подготовлен ряд корректировок в организацию движения транспорта, чтобы нивелировать заторы, которые образуются на этом узле», – пояснили в министерстве транспорта.

Ранее мы рассказывали о схемах объезда путепровода на Карпинского, который закрыли 25 мая, а также о том, как будет ходить общественный транспорт в этом районе.