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Второй «Падик» собираются открыть до конца ноября

В Перми готовятся открыть второе помещение «Падика» — пространства для подростков. Первое появилось в конце июля на базе организации «Территория семьи».

Организация «Территория семьи»/Вконтакте
Организация «Территория семьи»/Вконтакте

Сейчас для открытия второго «Падика» собирают средства на ремонт и готовят помещение. Социально-значимый проект помогают реализовать участники 87-го потока тренинга «ПроЖизнь» тренинг-центра «Мастерская». Планируется, что второй «Падик» сможет принимать подростков с конца ноября 2026 года. В этом пространстве также собираются устраивать кинопоказы, мастер-классы, групповые занятия с психологом и туры в настольные игры.

Кстати! Летом клуб для подростков запустил Пермский краеведческий музей: дети изучали его работу изнутри.

Информационный обзор редакции.

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