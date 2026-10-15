Второй «Падик» собираются открыть до конца ноября

Сейчас для открытия второго «Падика» собирают средства на ремонт и готовят помещение. Социально-значимый проект помогают реализовать участники 87-го потока тренинга «ПроЖизнь» тренинг-центра «Мастерская». Планируется, что второй «Падик» сможет принимать подростков с конца ноября 2026 года. В этом пространстве также собираются устраивать кинопоказы, мастер-классы, групповые занятия с психологом и туры в настольные игры.

Кстати! Летом клуб для подростков запустил Пермский краеведческий музей: дети изучали его работу изнутри.

Информационный обзор редакции.