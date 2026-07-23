В Перми откроют «Падик»

В новом пространстве можно планировать встречи с друзьями, делать уроки, играть в настолки или пинг-понг. В этих стенах будет возможность спрятаться от всего мира, когда захочется побыть в одиночестве.

Во время открытия запланированы игры в настолки с чаем, мастер-класс по игре на гитаре от педагога и показ с обсуждением фильма про подростков «Вне зоны доступа» (12+).

Недавно мы делились новостью, что Пермский краеведческий музей запустил клуб для подростков «Клуб П».

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