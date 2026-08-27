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На старинном доме купца Лаптева появились огромные цветы: рассказываем, почему

Фасад старинного дома купца Лаптева, который числится как памятник архитектуры «Флигель купца Лаптева (постоялый двор) с воротами», украсили огромными хендмейд цветами. Это сделала команда волонтеров фонда «Дедморозим» в рамках акции «Цветы жизни».

Фонд «Дедморозим»

Старинный особняк на шоссе Космонавтов выставили на продажу со стартовой ценой в рубль. Новый владелец должен будет адаптировать аварийное здание под современное использование. В «Дедморозим» рассказали, что прошлый именитый хозяин дома держал фабрику по производству кондитерских изделий, поэтому старинный особняк внимание детей легендами о том, что в его стенах и подвалах спрятаны тайники с конфетами.

Волонтеры фонда решили, что аварийное здание может снова стать поводом для добрых чудес и детских улыбок, поэтому украсили его бумажными цветами. Так они напоминают о ежегодной акции «Цветы жизни», которая призвана помочь детям-сиротам и детям с серьезными заболеваниями. Ее суть в том, чтобы подарить учителю один букет от класса, а сэкономленные от покупки индивидуальных цветов деньги отправить на благотворительность. 

Недавно мы рассказывали о другой благотворительной акции, созданной в поддержку мам с детьми, переживших домашнее насилие.

Информационный обзор редакции.

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