На старинном доме купца Лаптева появились огромные цветы: рассказываем, почему

Старинный особняк на шоссе Космонавтов выставили на продажу со стартовой ценой в рубль. Новый владелец должен будет адаптировать аварийное здание под современное использование. В «Дедморозим» рассказали, что прошлый именитый хозяин дома держал фабрику по производству кондитерских изделий, поэтому старинный особняк внимание детей легендами о том, что в его стенах и подвалах спрятаны тайники с конфетами.

Волонтеры фонда решили, что аварийное здание может снова стать поводом для добрых чудес и детских улыбок, поэтому украсили его бумажными цветами. Так они напоминают о ежегодной акции «Цветы жизни», которая призвана помочь детям-сиротам и детям с серьезными заболеваниями. Ее суть в том, чтобы подарить учителю один букет от класса, а сэкономленные от покупки индивидуальных цветов деньги отправить на благотворительность.

Недавно мы рассказывали о другой благотворительной акции, созданной в поддержку мам с детьми, переживших домашнее насилие.

Информационный обзор редакции.