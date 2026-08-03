В Перми начинается «Нежный август»: акция в поддержку мам с детьми, переживших домашнее насилие

В организации «Территория семьи» рассказали, что к «Нежному августу» уже присоединились цветочные салоны mono и Chere, ресторан BELKA, бистро «Тайная В.», салоны красоты CHOICE и «Пляж», сеть салонов маникюра WONDERROOM, клиника «Секреты красоты», магазин женской одежды «Моя девочка», книжный «Пиотровский» и другие. В этих местах будет представлен один «нежный» продукт или услуга: часть средств от продажи направят в «Территорию семьи» на развитие проекта «Безопасная квартира». Каждый покупатель получает стикер с посланием заботы и поддержки.

В этом фоторепортаже мы рассказывали о работе безопасной квартиры: как устроен быт и насколько меняется жизнь ее обитателей. В 2025 году благодаря «Нежному августу» удалось собрать 280 тыс. рублей, на эти деньги две безопасные квартиры бесперебойно смогли работать два месяца.

Недавно мы рассказывали благотворительная организация «Берегиня» направит средства, собранные на акции «Дети вместо цветов», сразу по трем направлениям.

Информационный обзор редакции.