«Дом купца Лаптева» на шоссе Космонавтов выставили за рубль: его будет восстанавливать инвестор

«Дом купца Лаптева» был построен в XIX веке. Сначала зданием владел крестьянин Михаил Пошехонов, использовавший его как постоялый двор. Затем усадьба перешла к купцу Лаптеву, он развивал в Перми производство кондитерских изделий и торговлю бакалейными, чайными и персидскими товарами. В пресс-службе минимущества рассказали, что именно при этом владельце дом приобрел узнаваемый сейчас архитектурный облик. После революции «Дом купца Лаптева» использовали как школу и библиотеку, а также жилой дом. Несколько лет назад его собирались снести из-за аварийного состояния, но на старинное здание обратили внимание СМИ и общественность. По указу главы региона «Дом купца Лаптева» внесли в реестр объектов культурного наследия.

Сейчас здание пустует, его состояние оценивается как неудовлетворительное. «Дом купца Лаптева» выставили на конкурс за 1 рубль. Это начальная цена. Победителю аукциона нужно будет сделать реставрацию старинного дома и выполнить все требования по его сохранению.