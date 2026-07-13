Анастасия Залога, организовавшая переезд Пермского зоопарка, назначена его новым директором

Анастасия Залога имеет экономическое и зоотехническое образование. В 2025 году она получила степень магистра в ПГАТУ, защитив диссертацию по эффективному управлению современным зоопарком. Свою карьеру в учреждении она начала с должности специалиста.

На посту заместителя директора Анастасия Залога курировала ключевые проекты, включая переезд всей коллекции животных на новую площадку в микрорайоне Нагорный и получение соответствующей лицензии. Под ее руководством экспозиция пополнилась более чем 20 видами животных. Также она организовывала транспортировку овцебыков с Ямала, что позволило пермскому зоопарку войти в тройку учреждений России, создающих генетических резерв этих редких животных.

Перед новым руководителем учредитель поставил ключевую задачу — создать на базе зоопарка научно-просветительский центр регионального значения. В новой должности Анастасии Залоге предстоит продолжить курс на сохранении редких видов и развитие партнерских связей с ведущими зоопарками.

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