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Дивный животный мир: в Пермском зоопарке стадо альпака приняло молодую козу

Телеканал «Рифей-Пермь» рассказал милый факт из жизни животных Пермского зоопарка: стадо альпака приняло в свои ряды молодую козу. А началось все с привязанности малышки к одной из взрослых альпак.

Кадр из сюжета телеканала «Рифей-Пермь»

Белая альпака по кличке Люба заболела, отправившись на лечение в «детский дворик», где животные набираются сил в тепле и покое. В нем же содержалась молодая нубийская коза Фрося, которая привязалась к альпаке.

Сотрудница зоопарка Валерия Коваленко поделилась с нашими пермскими коллегами, что Фрося считает Любу своей мамой. Поэтому, когда пришло время отсаживать Любу, молодая коза отказалась сидеть одна. Так было принято решение перевезти их вместе. В поголовье Фросю стадо приняло в свои ряды — теперь они бегают вместе.

При этом зоолог подчеркнула, что если бы Фрося была взрослой особью, такой истории могло не случиться. Останется ли молодая коза в вольере альпака, пока неизвестно — решение о ее переезде будет принято, когда Фрося подрастет.

Ранее мы сообшали, что в Пермском зоопарке появились еще четыре альпаки — они приехали в наши широты из Чили. 

Информационный обзор редакции. 

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