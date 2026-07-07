Дивный животный мир: в Пермском зоопарке стадо альпака приняло молодую козу

Белая альпака по кличке Люба заболела, отправившись на лечение в «детский дворик», где животные набираются сил в тепле и покое. В нем же содержалась молодая нубийская коза Фрося, которая привязалась к альпаке.

Сотрудница зоопарка Валерия Коваленко поделилась с нашими пермскими коллегами, что Фрося считает Любу своей мамой. Поэтому, когда пришло время отсаживать Любу, молодая коза отказалась сидеть одна. Так было принято решение перевезти их вместе. В поголовье Фросю стадо приняло в свои ряды — теперь они бегают вместе.

При этом зоолог подчеркнула, что если бы Фрося была взрослой особью, такой истории могло не случиться. Останется ли молодая коза в вольере альпака, пока неизвестно — решение о ее переезде будет принято, когда Фрося подрастет.

Ранее мы сообшали, что в Пермском зоопарке появились еще четыре альпаки — они приехали в наши широты из Чили.

Информационный обзор редакции.