Теперь официально: в Пермском крае запретят хранить и распространять вейпы

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что с осени 2026 года будут действовать запреты на розничную торговлю никотинсодержащей продукцией, хранение и распространение никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, их составных частей и элементов. Штрафы за нарушение составят от 15 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Инициатива признана защитить здоровье жителей региона, а особенно подрастающего поколения. Сегодня, когда торговля вейпами формально запрещена, само наличие товара на складах или в точках сбыта остается в серой зоне. Региональные власти стараются всячески ограничить продажу вредной для здоровья продукции, заполнить правовые пробелы в этой сфере», — отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

По словам председателя Общественной палаты Владимира Алистратова, сейчас в Пермском крае запрещенная продукция распространяется через аренду или как подарок. Новые запреты будут пресекать эти лазейки.