Продажу вейпов, «айкосов» и «ашкьюди» запретят в Пермском крае в 2026 году

С 1 марта 2026 года в Пермском крае запретят розничную продажу электронных систему доставки никотина (вейпы, HQD и их аналоги), устройств для нагревания табака (такие как IQOS), любых приборы для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, составных части и элементов для всех перечисленных устройств.

Нарушения запрета грозят административным штрафом: для должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.