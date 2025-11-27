Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Продажу вейпов, «айкосов» и «ашкьюди» запретят в Пермском крае в 2026 году

Депутаты Заксобрания Пермского края приняли в двух чтениях законопроект о полной продаже вейпов в Пермском крае. Ранее его внес на рассмотрение глава региона Дмитрий Махонин.

С 1 марта 2026 года в Пермском крае запретят розничную продажу электронных систему доставки никотина (вейпы, HQD и их аналоги), устройств для нагревания табака (такие как IQOS), любых приборы для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, составных части и элементов для всех перечисленных устройств.

Нарушения запрета грозят административным штрафом: для должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: