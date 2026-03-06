Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермяков начали штрафовать за шум во время «тихого часа»

Жителей Перми начали штрафовать за нарушение тишины и покоя в дневное время. «Тихий час» в Пермском крае действует с 13:00 до 15:00.

С начала года в Индустриальном районе составили пять протоколов за нарушение закона о тишине. Материалы уже рассмотрел суд, и виновным назначали наказание в виде предупреждений и штрафов.

Напомним, к действиям, нарушающим тишину, относятся: громко работающие ТВ или магнитолы на машинах, стук по радиаторам отопления, стенам и полу, пение и игра на музыкальных инструментах, долго работающая автосигнализация, свист, пиротехника, ремонт, а также разгрузочно-погрузочные работы.

