Пермяков начали штрафовать за шум во время «тихого часа»

С начала года в Индустриальном районе составили пять протоколов за нарушение закона о тишине. Материалы уже рассмотрел суд, и виновным назначали наказание в виде предупреждений и штрафов.

Напомним, к действиям, нарушающим тишину, относятся: громко работающие ТВ или магнитолы на машинах, стук по радиаторам отопления, стенам и полу, пение и игра на музыкальных инструментах, долго работающая автосигнализация, свист, пиротехника, ремонт, а также разгрузочно-погрузочные работы.