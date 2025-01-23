Теперь официально! В Пермском крае появится «тихий час»

Шуметь нельзя будет с 13:00 до 15:00. К действиям, нарушающим тишину, относятся: громко работающие ТВ или магнитолы на машинах, стук по радиаторам отопления, стенам и полу, пение и игра на музыкальных инструментах, долго работающая автосигнализация, свист, пиротехника, ремонт, а также разгрузочно-погрузочные работы.

Нарушителям «тихого часа» грозит штраф от 2 до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 20 до 30 тыс., юридическим — от 30 до 50 тыс. руб.

Отметим, что сейчас в Пермском крае запрещено шуметь только в ночное время: в будни с 22:00 до 7:00 и выходные и праздники с 22:00 до 09:00.