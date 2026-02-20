«Стало вынужденным и срочным решением»: третья безопасная квартира открылась в Перми

Идея открыть третью безопасную квартиру в Перми появилась у «Территории семьи» в 2025 году. Почти год команда занималась поиском подходящего жилья и вела переговоры с собственниками. Кризисную квартиру готовились открыть в начале марта, но планы поменялись. «В последнее время количество заявок резко возросло, и мы приложили все усилия, чтобы открыть квартиру раньше. Сейчас у нас есть свободные места, и мы можем принять тех, кто остро нуждается в защите. Каждый месяц в организацию обращаются и заселяются около 1-2 мам с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации. Открытие третьей квартиры приближает нас к тому, чтобы полностью закрыть потребность мам с детьми, оставшихся без жилья», — говорит куратор проекта Юлия Скобелкина.

По словам руководителя «Территории семьи» Анны Зуевой, перед фондом стоял непростой выбор — сэкономить собственные средства в сложных экономических условиях или помочь большему количеству детей, несмотря на дополнительную финансовую нагрузку. Содержание одной безопасной квартиры стоит примерно 35 тыс. рублей в месяц.

Проект фонда «Территория семьи» появился в 2018 году, когда была открыта первая безопасная квартира. Это временное бесплатное убежище для женщин с детьми, которые остались без крыши над головой или смогли уйти от насилия. За все время работы проекта временное безопасное жилье получили 137 женщин и 254 ребенка.