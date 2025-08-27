«Территория семьи» ищет для аренды третью безопасную квартиру: в ней поселят женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия

В пресс-службе «Территории семьи» рассказали, что сейчас в городе есть две безопасные квартиры, в которых проживают четыре семьи. Женщины и дети получают в них не только кров, но и помощь психологов, юристов и социальных работников. Благотворительная организация полностью берет на себя оплату аренды и коммунальных услуг, а поддерживать порядок в квартире помогают сотрудники и подопечные организации.

«Территория семьи» ищет для аренды третью квартиру. Она должна быть двухкомнатной, располагаться на первом этаже или в доме с лифтом. Местоположение не важно, главное, чтобы безопасная квартира была не в самом отдаленном районе. Стоимость аренды не должна превышать 25 тыс. рублей. Открытие третьей квартиры позволит ежегодно помочь еще 12 мамам с детьми.

«Наши безопасные квартиры помогают мамам с детьми пережить трудный период и встать на ноги: восстановить документы, найти работу, начать жизнь сначала. Сейчас даже существует очередь на заселение, поэтому открытие новой квартиры крайне важно, — отмечает президент «Территории семьи» Анна Зуева.

