Общество

Пермяки стали чаще интересоваться Эйнштейном: интерес к нему вырос в три раза за пару месяцев

Жители Перми стали чаще интересоваться Эйнштейном. Поисковая система Яндекса зафиксировала повышенный интерес к личности знаменитого физика — за пару месяцев запросы, которые касаются его, выросли в три раза.

Freepik

Если в конце декабря 2025 года число поисковых запросов по теме Эйнштейна не достигало 400 за месяц, то к началу февраля оно выросло до 1130. Как сообщает rifey.ru со ссылкой на пресс-службу Яндекса, среди необычных запросов были «файлы Эйнштейна» и «остров Эйнштейна».

Аналитика Google Trends тоже показывает возросший интерес к Эйнштейну среди пермяков: в декабре и январе запросов не было, а в феврале их число превысило сотню. 

Возможно, интерес к Эйнштейну связан не с самим физиком, а с миллиардером с похожей фамилией — Джефри Эпштейном. В рассекреченных документах по скандальному делу, связанным с секс-торговлей, нашли упоминания о девушках из Перми.

Информационный обзор редакции.

