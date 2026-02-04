В документах по делу американского миллиардера Джеффри Эпштейна нашли упоминания о девушках из Перми

По версии следствия, американский миллиардер Джеффри Эпштейн организовывал на своем острове секс-вечеринки для политиков, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса. В 2019 году его задержали за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. В конце января 2026 года минюст США опубликовал более 3 млн страниц из дела Эпштейна: в них более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков.

Часть документов касается некой Лизы, которой в 2017 году покупали билеты из Нью-Йорка в Пермь, чтобы она могла навестить семью. Девушка провела дома неделю, а после вернулась в США. В деле Эпштейна нашли также анкету пермячки от февраля 2014 года: выпускника экономического факультета сначала работала моделью, через несколько лет попробовала себя в роли брокера по товарным фьючерсам, а спустя год вернулась в модельный бизнес. Еще одно письмо касается 24-летней пермячки: в 2012 году друг девушки, которая на тот момент жила в Нью-Йорке, пытался познакомить ее с Джефри Эпштейном и отправлял ее снимки миллиардеру.