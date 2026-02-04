«В самое сердце»: в Перми выпустили серию открыток с трогательными надписями про любовь и чудо

В честь акции фонд «Дедморозим» выпустил благотворительные открытки, которыми можно одновременно порадовать близких и поддержать ребят с тяжелыми заболеваниями и сирот. В серии несколько разновидностей с надписями «Ты рядом — и это настоящее чудо», «Любовь творит чудеса», «Любовь не имеет границ», «Любовь — это чудо, а чудо — это ты».

«Все эти праздники объединяет одно чувство — любовь. А там, где есть любовь, всегда найдется место для чуда. Именно так мы воспринимаем добрые дела. И верим: они не только не нарушают атмосферу дня, но и наполняют его новым смыслом», — рассказала руководитель отдела финансирования чудес «Дедморозим» Дарья Пикалова.

Недавно мы рассказывали, что фонд «Берегиня» запустил благотворительную акцию «Умножай любовь» к 15 февраля.

