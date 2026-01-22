Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Берегиня» запускает акцию «Умножай любовь» для помощи детям, больных раком

Пермский благотворительный фонд «Берегиня» запустил ежегодную акцию «Умножай любовь». Она приурочена к 15 февраля — ко международному дню детей, больных раком.

«Берегиня»/ВКонтакте

Символ акции — значок-сердце, который выдают за пожертвование в фонд — символизирует заботу и тепло. Новые значки сделаны из переработанного пластика, также есть брелоки и парные наклейки. В фонде «Берегиня» рассказали, что в 2026 году планируют распространить больше 17 тыс. сердечек.

За восемь лет участники акции «Умножай любовь» собрали более 9 млн рублей. Эти средства помогли семьям оплатить лечение, перелеты и лекарства для детей с онкологическими заболеваниями.

