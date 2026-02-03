Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

На Строгановской премии в этом году будет представлено восемь номинаций

Правление Пермского землячества объявило о начале приема заявок на Строгановскую премию в 2026 году. Ежегодная награда, символизирующая признание заслуг перед Пермским краем, пройдет в 21-й раз.

Пермское землячество/ВКонтакте

В этом году на Строгановской премии будет восемь номинаций:

  • «За честь и достоинство»;
  • «За высокие достижения в общественной деятельности»;
  • «За высокие достижения в экономике и управлении»;
  • «Лидер малого и среднего бизнеса»;
  • «За высокие достижения в науке и технике»;
  • «За высокие достижения в сфере образования и воспитание молодежи»;
  • «За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия»;
  • «За высокие достижения в спорте».

Также сохранится специальный приз — «Победитель общественного голосования», который получит номинант, набравший больше всех голосов в интернет-голосовании. Прием заявок на Строгановскую премию должен продлиться до апреля, затем начнется голосование. Тройки номинантов собираются объявить в начале мая.

Ранее мы рассказывали о победителях народной премии «Год Молодежной столицы» —  ее вручение стало финальным событием 2025 года, когда Пермь носила статус «Молодежная столица России».

Информационный обзор редакции.

