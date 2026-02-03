На Строгановской премии в этом году будет представлено восемь номинаций

В этом году на Строгановской премии будет восемь номинаций:

«За честь и достоинство»;

«За высокие достижения в общественной деятельности»;

«За высокие достижения в экономике и управлении»;

«Лидер малого и среднего бизнеса»;

«За высокие достижения в науке и технике»;

«За высокие достижения в сфере образования и воспитание молодежи»;

«За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия»;

«За высокие достижения в спорте».

Также сохранится специальный приз — «Победитель общественного голосования», который получит номинант, набравший больше всех голосов в интернет-голосовании. Прием заявок на Строгановскую премию должен продлиться до апреля, затем начнется голосование. Тройки номинантов собираются объявить в начале мая.

