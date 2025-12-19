Названы имена победителей премии «Год Молодежной столицы»: среди них — команда фестиваля «Идентичность»

Было представлено семь номинаций, а также специальные призы «Звезды Молодежной столицы». В пресс-службе администрации Перми рассказали, что победителей определяли на основе экспертной оценки и народного онлайн-голосования.

«Прорыв года» — команда фестиваля «Идентичность», который за год привлек почти 4 тыс. зрителей, 59 экспертов и 98 партнеров, укрепив имидж Перми как одного из центров креативных индустрий России;

«Инноватор года» — Луиза Коногорова, под ее руководством бизнес-инкубатор «Динамика роста» поддержал 149 студенческих проектов и создал 51 юридическое лицо. В рамках грантового проекта был запущен Центр прототипирования на базе ПНИПУ;

«Хранитель года» — Мария Полюдова, автор и разработчик методических материалов для патриотической акции «Поклонимся великим тем годам». Ее настольная игра «Пермский край — в тылу ковалась Победа» получила высокую оценку на региональном и федеральном уровнях;

«Креатор года» — Ульяна Дерюшева, выступавшая медиа-послом Молодежной столицы России и продвигала образ Перми через межрегиональные проекты и программы обмена. В рамках работы над контентом для канала PRIFO она транслировала успешные практики Пермского края на федеральном уровне;

«Созидатель года» — Руслан Хуснутдинов, который развивает бизнес RusLaser как социально-образовательный проект, направленный на популяризацию инженерного и дизайнерского творчества среди детей и молодежи. Через сеть мастерских и выездные образовательные программы он формирует интерес к техническим профессиям;

Стратег года» — команда краевой «Школьной весны». Фестиваль собрал более 60 тыс. участников и задал новый стандарт организации мероприятий с инновационными форматами и системой преемственности, где студенты вузов выступили экспертами и наставниками;

«Душа года» — команда проекта «Подари свой час для Победы». Добровольческие мастерские создали в Перми масштабную экосистему поддержки участников СВО и жителей новых территорий, объединив более 9 тысяч волонтеров.

Специальные призы «Звезды Молодежной столицы» получили Ксения Матвеева, Елизавета Волкогон и Полина Журова за вклад в реализацию событий и инициатив года Молодежной столицы.

