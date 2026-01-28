Пермяки жалуются, что организаторы отмененного шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» не возвращают деньги

Покупатели, пытающиеся вернуть деньги за несостоявшееся ледовое шоу, обратились с жалобами в Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что готовы обратиться в суд при наличии доказательств, подтверждающих факт направления обращения продавцу и организатору мероприятия.

По данным портала ProPerm.ru, организаторы «Щелкунчика на льду» сообщили, что в текущем сезоне показы во многих городах были отменены из-за финансовых проблем, их перенесли на следующий год, а билеты будут действительны на новые даты. Информацию о порядке возврата денежных средств обещают разместить на официальном сайте шоу.

