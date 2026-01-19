Стало известно, на каком месте по уровню преступности находится Пермский край

Несмотря на то, что за 2025 год количество преступлений в Пермском крае снизилось на 9,3%, регион занимает 73-е место. На 10 тыс. жителей приходится 158,8 преступлений, из них 44,8 — особо тяжкие. Отметим, что по итогам 2024 года Пермский край находился на 68-м месте.

Лидерами рейтинга — регионами, где происходило меньше всего преступлений, стали регионы Кавказа: Чечня (15,8 преступлений на 10 тыс. человек), Ингушетия (37,4) и Дагестан (41,6). Самыми неблагополучными регионами России стали Карелия (183,3), Забайкальский край (180,7) и Алтай (176,6).

