Стало известно, на каком месте по уровню преступности находится Пермский край

Пермский край попал в топ-15 регионов по количеству преступлений по итогам 2025 года. В рейтинге, основанном на данных МВД России и Росстата, считали количество преступлений на 10 тыс. жителей: чем больше их происходило, тем дальше от первого места находится регион. Всего в исследовании РИА Рейтинг учтены данные из 85 субъектов РФ.
Несмотря на то, что за 2025 год количество преступлений в Пермском крае снизилось на 9,3%, регион занимает 73-е место. На 10 тыс. жителей приходится 158,8 преступлений, из них 44,8 — особо тяжкие. Отметим, что по итогам 2024 года Пермский край находился на 68-м месте.
Лидерами рейтинга — регионами, где происходило меньше всего преступлений, стали регионы Кавказа: Чечня (15,8 преступлений на 10 тыс. человек), Ингушетия (37,4) и Дагестан (41,6). Самыми неблагополучными регионами России стали Карелия (183,3), Забайкальский край (180,7) и Алтай (176,6).
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)