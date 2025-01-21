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Пермский край попал в топ-20 регионов по количеству преступлений

Пермский край попал в топ-20 регионов России по количеству преступлений. Исследование проводило РИА Рейтинг по данным МВД России и Росстата. Учитывалось количество преступлений в 2024 году на десять тыс. жителей.

Дмитрий Фролов

В Пермском крае на десять тыс. человек здесь приходилось 174,3 преступления, из них 45 — особо тяжкие. Хотя последних за год стало меньше, общее количество преступлений в регионе выросло на 3,8%.С таким показателем уровня преступности Пермский край на 68-м месте из 85.

Самыми неблагополучными регионами стали Алтай (203,4 преступления на 10 тыс. человек), Ненецкий автономный округ (207,7) и Карелия (214,5). Лучше всего ситуация обстоит в Чечне (16,6), а также в Ингушетии (37) и Дагестане (43) — эти регионы занимают первые места рейтинга по уровню преступности.

Информационный обзор редакции.

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