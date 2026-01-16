В скандальном пермском приюте обнаружили еще и краснокнижного орлана-белохвоста

В частном приюте, в котором волонтеры обнаружили истощенных и мертвых собак, жил еще и орлан-белохвост. Занесенная в Красную книгу птица находилась на ответственном хранении в Станции скорой помощи животных.
В пресс-службе Пермский природоохранной прокуратуры рассказали, что краснокнижного орлана содержали в плохих условиях. Птица была неудовлетворенном состоянии, ее изъяли из приюта и передали специалистам.
После проверки должен решиться вопрос о привлечении виновных к ответственности за нарушение правил обращения с животными, занесенными в Красную книгу. Ранее полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)