В скандальном пермском приюте обнаружили еще и краснокнижного орлана-белохвоста

В пресс-службе Пермский природоохранной прокуратуры рассказали, что краснокнижного орлана содержали в плохих условиях. Птица была неудовлетворенном состоянии, ее изъяли из приюта и передали специалистам.

После проверки должен решиться вопрос о привлечении виновных к ответственности за нарушение правил обращения с животными, занесенными в Красную книгу. Ранее полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Информационный обзор редакции.