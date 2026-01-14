Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

После проверки приюта в Перми полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными

В Перми возбуждено уголовное дело по факту жесткого обращения с животными. В Кировский район поступили заявления от местных жителей по поводу жесткого обращения с животными в одном из приютов.

Freepik

В пресс-службе МВД рассказали, что с теми, кто возможно причастен к деятельности организации по содержанию животных, выясняют обстоятельства произошедшего. По данным 59.RU, речь о станции скорой помощи «Антидогхантер». 11 января волонтеры обнаружили истощенных и мертвых собак, а 13 января с проверкой приехали ветинспекция и прокуратура.

Полиция назначила ряд экспертиз по уголовному делу. Сейчас животные изъяли, их переданы в муниципальный приют до принятия решения в рамках законодательства РФ.

