После проверки приюта в Перми полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными

В пресс-службе МВД рассказали, что с теми, кто возможно причастен к деятельности организации по содержанию животных, выясняют обстоятельства произошедшего. По данным 59.RU, речь о станции скорой помощи «Антидогхантер». 11 января волонтеры обнаружили истощенных и мертвых собак, а 13 января с проверкой приехали ветинспекция и прокуратура.

Полиция назначила ряд экспертиз по уголовному делу. Сейчас животные изъяли, их переданы в муниципальный приют до принятия решения в рамках законодательства РФ.