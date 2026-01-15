От женского нижнего белья до смарт-часов: пермяки выставили больше 2 тысяч ненужных новогодних подарков на продажу

Больше всего ненужных вещей оказалось в категориях «Красота и здоровье», «Личные вещи» и «Часы и украшения». Пермяки продают туалетную воду, духи, парфюмерию, средства для ухода за лицом и волосами, мужские рубашки и женское нижнее белье, кроссовки и сумки, часы, серьги, кольца, смарт-часы, чехлы для телефонов. По данным издания «Текст», меньше всего пермяки перепродают подаренную на Новый год технику для ухода, но если такие объявления и попадаются, то обычно это электробритвы, триммеры, фены-стайлеры.

Как правило, количество объявлений о продаже увеличивается не только после Нового года, но и после 23 Февраля и 8 Марта.

Кстати! В декабре мы рассказывали о том, что пермяки собираются потратить на новогодние подарки меньше денег, чем в прошлом году.