Пермское кафе «Котовский» вошло в число рекордсменов в стране по пристройству котов

За шесть лет работы «Котовский» помог найти дом почти 600 котов. Одновременно в нем живет порядка 25 животных. «Часто "Котовский" — последняя надежда на обретение дома для котиков. А еще у многих наших котиков никогда в жизни не было ни одной игрушки, но каждый из них знает, что такое предательство, голод и выживание на улице», — рассказывает Галя Море.

Недавно мы рассказывали, что в январе в Перми представят книгу, посвященную котам и кошкам: ее выпуск — благотворительный проект, средства от продажи собираются направить на помощь пермскому приюту.

