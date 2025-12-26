Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Пермское кафе «Котовский» вошло в число рекордсменов в стране по пристройству котов

Пермское котокафе «Котовский» подвело итоги шести лет работы. По словам создательницы проекта Гали Море, он стал одним из рекордсменов в России по числу пристроенных животных.

Котокафе Котовский/ВКонтакте

За шесть лет работы «Котовский» помог найти дом почти 600 котов. Одновременно в нем живет порядка 25 животных. «Часто "Котовский" — последняя надежда на обретение дома для котиков. А еще у многих наших котиков никогда в жизни не было ни одной игрушки, но каждый из них знает, что такое предательство, голод и выживание на улице», — рассказывает Галя Море.

Недавно мы рассказывали, что в январе в Перми представят книгу, посвященную котам и кошкам: ее выпуск — благотворительный проект, средства от продажи собираются направить на помощь пермскому приюту.

Информационный обзор редакции.

