Пермский край остался в двадцатке регионов по социально-экономическому развитию

Пермский край сумел сохранить свою позицию в топ-20 итогового рейтинга регионов. В нем учитываются экономические и социальные показатели за 2025 год: в частности, по качеству жизни, по рынку труда, по материальному благополучию и приверженности здоровому образу жизни, социально-экономическому положению. Его составляли аналитики «РИА Рейтинг».
С показателем 62,71 Пермский край оказался на 19-м месте между Калужской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. Такую же позицию регион занимал в рейтинге по итогам 2024 года.
Лидерами традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, республика Татарстан и Свердловская область. Эти субъекты РФ набрали больше 70 баллов. В конце списка находятся Ингушетия, Тыва и Еврейская автономная область.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)