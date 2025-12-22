Пермский край остался в двадцатке регионов по социально-экономическому развитию

С показателем 62,71 Пермский край оказался на 19-м месте между Калужской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. Такую же позицию регион занимал в рейтинге по итогам 2024 года.

Лидерами традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, республика Татарстан и Свердловская область. Эти субъекты РФ набрали больше 70 баллов. В конце списка находятся Ингушетия, Тыва и Еврейская автономная область.

