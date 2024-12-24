Пермский край оказался в ТОП-20 регионов в экономическом рейтинге

С показателем 60,1 Пермский край занял 19-ю строчку, расположившись между Ямало-Ненецким автономным округом и Красноярским краем. В лидерах — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. Максимальный балл 86,48 набрала столица.

Недавно мы рассказывали о том, что Пермь в 2025 году станет молодежной столицей России.

Информационный обзор редакции.