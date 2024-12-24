Пермский край оказался в ТОП-20 регионов в экономическом рейтинге

Пермский край попал в ТОП-20 регионов в итоговом рейтинге по экономическому состоянию на 2024 год. Его подготовил Центр исследований «РИА Новостей». Эксперты высчитали средний балл по итогам рейтингов 2024 года: по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
С показателем 60,1 Пермский край занял 19-ю строчку, расположившись между Ямало-Ненецким автономным округом и Красноярским краем. В лидерах — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. Максимальный балл 86,48 набрала столица.
Недавно мы рассказывали о том, что Пермь в 2025 году станет молодежной столицей России.
Информационный обзор редакции.
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