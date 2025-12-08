В Перми собирают 450 новогодних подарков для людей без дома: рассказываем, что в них входит

В рамках акции планируется собрать 450 новогодних подарков, в каждом из которых — теплые вещи, средства гигиены, сладости, консервы, открытки с праздничными пожеланиями.

В фонде «Территория передышки» рассказали, что акция «Снежный ком добра» проходит на протяжении восьми лет. В 2024 году новогодние подарки получили 418 человек в тяжелой жизненной ситуации.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми действует акция «Небритябрь» помогает женщине с детьми, сбежавшим от домашнего тирана.

