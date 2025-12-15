Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пропавшие в районе горы Ослянка туристы нашлись живыми

Пропавшие в районе горы Ослянка в Пермском крае туристы нашлись живыми 15 декабря. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, спасатели обнаружили их в нескольких километрах от турбазы.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Пермского края/ВКонтакте

Сейчас туристов доставляют обратно. По предварительным данным, их состояние удовлетворительнее.

Напомним, группа туристов из 15 человек отправилась на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка, на которую собиралась взойти. 14 декабря на место сбора пришли лишь двое. К поискам были подключены волонтеры, спасатели, полицейские, сотрудники МЧС России, а также беспилотная техника и вертолет. Ситуация осложнялась горной местностью, снегопадом и низкой температурой. Позже стало известно, что в районе горы Ослянка в это же время потерялась еще одна группа туристов, в ней было шесть человек.

В итоге обе группы найдены. Как сообщает портал 59.RU со ссылкой на замначальника ГУ МЧС по Пермскому краю Дениса Говорова, плохие погодные условия не дали туристам своевременно вернуться, им пришлось уйти с маршрута. Одна из групп ночевала в заброшенной деревне Большая Ослянка, вторая — в поле.

