13 туристов пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае

Известно, что группа туристов не была зарегистрирована: 13 декабря мужчины самостоятельно выехали на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском районе. Все они — жители Свердловской области.

По факту бесследного исчезновения туристов следственный комитет возбудил уголовное дело. На место выехали и следователи криминалисты. Специалисты исследуют маршрут, по которому предположительно передвигалась группа, а также прилегающую к горе Ослянка таежную местность.

Поиском пропавших туристов занимаются местные спасатели, а также сотрудники МЧС России, полицейские, добровольцы на снегоходах, вертолет и беспилотная авиация. Поиски осложняются горной местностью, снегопадом и низкой температурой. Всего к поискам пропавших туристов в Пермском крае привлечены более 100 человек и 46 единиц техники.