Мигрантам в Пермском крае запретят работать курьерами

Мигрантам в Пермском крае могут запретить работать в сфере курьерской деятельности, образования и здравоохранения с 1 января 2026 года. Эта мера должна помочь снизить конкуренцию в социально значимых отраслях и оптимально распределить трудовые резервы.

Ранее в список профессий, запрещенных для работы мигрантам по патенту, вошли нефтяная промышленность, перевозка пассажиров и грузов, торговля.