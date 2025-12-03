Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Мигрантам в Пермском крае запретят работать курьерами

В Пермском крае собираются расширить список сфер, в которых иностранным гражданам запрещено будет работать по патенту. Соответствующий проект указа губернатора Дмитрия Махонина опубликован на сайте администрации.

Freepik

Мигрантам в Пермском крае могут запретить работать в сфере курьерской деятельности, образования и здравоохранения с 1 января 2026 года. Эта мера должна помочь снизить конкуренцию в социально значимых отраслях и оптимально распределить трудовые резервы.

Ранее в список профессий, запрещенных для работы мигрантам по патенту, вошли нефтяная промышленность, перевозка пассажиров и грузов, торговля.

