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Появился список профессий, запрещенным мигрантам в Пермском крае: такси в нем есть

Иностранным гражданам в Пермском крае запрещено работать в девяти сферах в 2025 году. Советующий указ подписал глава региона Дмитрий Махонин.

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Как и в 2024 году, мигрантам в Пермском крае запрещено работать водителями автобусов, такси и арендованных легковых автомобилей. 11 марта появилась новость о том, что следственный комитет возбудил уголовное дело на один из пермских таксопарков за то, что в нем работали мигранты.

В список запрещенных сфер деятельности для иностранных граждан также вошли: добыча нефти и нефтяного (попутного) газ и производство нефтепродуктов, розничная торговля в неспециализированных магазинах, а также напитками и табачными изделиями специализированных магазинах, перевозка опасных грузов.

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