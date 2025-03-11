Появился список профессий, запрещенным мигрантам в Пермском крае: такси в нем есть

Как и в 2024 году, мигрантам в Пермском крае запрещено работать водителями автобусов, такси и арендованных легковых автомобилей. 11 марта появилась новость о том, что следственный комитет возбудил уголовное дело на один из пермских таксопарков за то, что в нем работали мигранты.

В список запрещенных сфер деятельности для иностранных граждан также вошли: добыча нефти и нефтяного (попутного) газ и производство нефтепродуктов, розничная торговля в неспециализированных магазинах, а также напитками и табачными изделиями специализированных магазинах, перевозка опасных грузов.