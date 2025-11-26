Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Губернатор Дмитрий Махонин высказался о решении полного запрета продажи вейпов

В Пермском крае в 2026 году готовятся полностью запретить продажу вейпов. Об этом губернатор Дмитрий Махонин рассказал во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте», удивившись, что в регионе есть противники этой меры.

Freepik

С начала первого квартала 2026 года закон о запрете продажи вейпов должен вступить в силу. «Начались какие-то инсинуации по этому поводу, и на нас уже начинает оказываться давление производителями этих изделий. Но они ничего не добьются, мы запрет установим, это сознательная, правильная мера. Кроме того, мы, конечно же, будем защищать свои интересы в суде», — высказался глава региона Дмитрий Махонин.

Законопроект должны принять на ноябрьском заседании краевого парламента, тогда он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Он подразумевает запрет продажи электронных системы доставки никотина (вейпы, HQD и их аналоги), устройств для нагревания табака (такие как IQOS), любых приборы для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, составных части и элементов для всех перечисленных устройств.

