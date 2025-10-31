Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Пермском крае могут полностью запретить продажу вейпов: законопроект внесен на рассмотрение

В Пермском крае готовится к рассмотрению законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов и других систем доставки никотина. Соответствующую инициативу внес в Законодательное собрание региона губернатор Дмитрий Махонин. Ожидается, что депутаты рассмотрят документ на пленарном заседании уже в ноябре. Об этом сообщается на сайте парламента региона.

Shutterstock.com

В случае принятия законопроекта прод запрет попадут: электронные системы доставки никотина (вейпы, HQD и их аналоги), устройства для нагревания табака (такие как IQOS), любые приборы для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, составные части и элементы для всех перечисленных устройств.

Проект закона устанавливает серьезную административную ответственность для тех, кто проигнорирует запрет. Предусмотрены следующие размеры штрафов: для должностных лиц от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Если депутаты поддержат инициативу губернатора, то новые правила начнут действовать на территории всего Пермского края с 1 марта 2026 года.

