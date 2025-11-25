Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

C 2026 года время продажи алкоголя в Пермском крае сократится на час

В Пермском крае все-таки ограничат время розничной продажи алкоголя — оно сократится на час. Соответствующее постановление подписано главой региона Дмитрием Махониным.

Shutterstock

С 1 марта 2026 года розничную продажу алкоголя в Пермском крае запретят с 22:00 до 8:00. Ограничения не распространяются на заведения общепита.

Инициатор этого изменения — минпромторг Пермского края — считает, что ограничение времени продажи снизит потребление алкоголя, а с ним и уровень преступности, а также укрепит общественный порядок.

