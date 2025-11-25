C 2026 года время продажи алкоголя в Пермском крае сократится на час

С 1 марта 2026 года розничную продажу алкоголя в Пермском крае запретят с 22:00 до 8:00. Ограничения не распространяются на заведения общепита.

Инициатор этого изменения — минпромторг Пермского края — считает, что ограничение времени продажи снизит потребление алкоголя, а с ним и уровень преступности, а также укрепит общественный порядок.