Время продажи алкоголя в Пермском крае собираются сократить на час

Время продажи алкоголя в Пермском крае могут сократить на час. Эта информация содержится в проекте постановления, опубликованного на сайте регионального министерства экономического развития.
В документе предлагают запретить розничную продажу алкоголя в Пермском крае с 22:00. Отметим, что сейчас ограничения действуют с 23:00 до 8:00. Постановление вступит в силу через десять дней после того, как его подпишет глава региона Дмитрий Махонин.
Инициатор изменений — министерство промышленности Пермского края. В ведомстве считают, что ограничение времени продажи снизит потребление алкоголя, а с ним и уровень преступности, а также укрепит общественный порядок.
