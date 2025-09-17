Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Время продажи алкоголя в Пермском крае собираются сократить на час

Время продажи алкоголя в Пермском крае могут сократить на час. Эта информация содержится в проекте постановления, опубликованного на сайте регионального министерства экономического развития.

В документе предлагают запретить розничную продажу алкоголя в Пермском крае с 22:00. Отметим, что сейчас ограничения действуют с 23:00 до 8:00. Постановление вступит в силу через десять дней после того, как его подпишет глава региона Дмитрий Махонин.

Инициатор изменений — министерство промышленности Пермского края. В ведомстве считают, что ограничение времени продажи снизит потребление алкоголя, а с ним и уровень преступности, а также укрепит общественный порядок.

