Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Лауреатом премии «Бренд года» стала компания ELBRUS HOME

Еще одна компания из Пермского края стала победителем III Национальной премии «Бренд года в России» — 2025. В списке лауреатов — ELBRUS HOME, созданная Денисом и Кариной Ярыгиными.

ELBRUS HOME/ВКонтакте

ELBRUS HOME отметили в Высшей лиге в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе». В этом же списке еще одна пермская компания, создавшая приложение «Где мои дети», ИНВИТРО, «Островок», «ФрутоНяня», СБЕР, AZIMUT Hotels, REDMOND, Wildberries, «Шатура», сеть «Четыре лапы».

Напомним, всего на премию «Бренд года в России» — 2025 пришли больше 600 заявок со всей страны. 

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: