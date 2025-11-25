Лауреатом премии «Бренд года» стала компания ELBRUS HOME

ELBRUS HOME отметили в Высшей лиге в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе». В этом же списке еще одна пермская компания, создавшая приложение «Где мои дети», ИНВИТРО, «Островок», «ФрутоНяня», СБЕР, AZIMUT Hotels, REDMOND, Wildberries, «Шатура», сеть «Четыре лапы».

Напомним, всего на премию «Бренд года в России» — 2025 пришли больше 600 заявок со всей страны.

