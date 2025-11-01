В Перми в седьмой раз проведут бизнес-форум «ПредприниМАТЬ»

Бизнес-форум «ПредприниМАТЬ» — возможность для женщин, меняющих город, заявить о себе. В этом году его частью станут не только жительницы Пермского края, но и Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и Уфы. Событие пройдет 18 ноября во Дворце Молодежи.
Центральной темой этой масштабной встречи станут семейные ценности. На нетворкинге от более чем двадцати спикеров участницы узнают, как укрепить семейный бизнес, где искать ресурс на личное развитие и обучение и какие преимущества для проектов предоставляет господдержка. На форуме также пройдет игра КВН Бизнес-Лига.
Хедлайнером события станет екатеринбургский предприниматель с 12-летним опытом и создатель женского сообщества Юна Ильина. Она раскроет культурный код лидера будущего.
Женщины, которые захотят пойти по пути Юны, смогут присоединиться к премии «Деловая жизнь». Это шанс громко заявить о себе и своем деле, найти партнеров и получить профессиональную оценку своей работы. Заявки на участие принимаются включительно до 12 ноября.
Организаторы ожидают, что на форуме будет более 2000 участниц из разных регионов России — предпринимательниц, экспертов и специалистов разных сфер.
Недавно мы сообщали, что Пермский край вошел в топ-10 регионов, в которых активно поддерживают социальное предпринимательство и некоммерческие организации.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)