В Перми в седьмой раз проведут бизнес-форум «ПредприниМАТЬ»

Центральной темой этой масштабной встречи станут семейные ценности. На нетворкинге от более чем двадцати спикеров участницы узнают, как укрепить семейный бизнес, где искать ресурс на личное развитие и обучение и какие преимущества для проектов предоставляет господдержка. На форуме также пройдет игра КВН Бизнес-Лига.

Хедлайнером события станет екатеринбургский предприниматель с 12-летним опытом и создатель женского сообщества Юна Ильина. Она раскроет культурный код лидера будущего.

Женщины, которые захотят пойти по пути Юны, смогут присоединиться к премии «Деловая жизнь». Это шанс громко заявить о себе и своем деле, найти партнеров и получить профессиональную оценку своей работы. Заявки на участие принимаются включительно до 12 ноября.

Организаторы ожидают, что на форуме будет более 2000 участниц из разных регионов России — предпринимательниц, экспертов и специалистов разных сфер.

Недавно мы сообщали, что Пермский край вошел в топ-10 регионов, в которых активно поддерживают социальное предпринимательство и некоммерческие организации.

