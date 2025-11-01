Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Перми в седьмой раз проведут бизнес-форум «ПредприниМАТЬ»

Бизнес-форум «ПредприниМАТЬ» — возможность для женщин, меняющих город, заявить о себе. В этом году его частью станут не только жительницы Пермского края, но и Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и Уфы. Событие пройдет 18 ноября во Дворце Молодежи.

Бизнес-форум «ПредприниМАТЬ» / Телеграм

Центральной темой этой масштабной встречи станут семейные ценности. На нетворкинге от более чем двадцати спикеров участницы узнают, как укрепить семейный бизнес, где искать ресурс на личное развитие и обучение и какие преимущества для проектов предоставляет господдержка. На форуме также пройдет игра КВН Бизнес-Лига.

Хедлайнером события станет екатеринбургский предприниматель с 12-летним опытом и создатель женского сообщества Юна Ильина. Она раскроет культурный код лидера будущего.

Женщины, которые захотят пойти по пути Юны, смогут присоединиться к премии «Деловая жизнь». Это шанс громко заявить о себе и своем деле, найти партнеров и получить профессиональную оценку своей работы. Заявки на участие принимаются включительно до 12 ноября.

Организаторы ожидают, что на форуме будет более 2000 участниц из разных регионов России — предпринимательниц, экспертов и специалистов разных сфер. 

Недавно мы сообщали, что Пермский край вошел в топ-10 регионов, в которых активно поддерживают социальное предпринимательство и некоммерческие организации.

Информационный обзор редакции.

