Спрос на специалистов, умеющих работать с нейросетями, вырос почти на треть

С начала года в Пермском крае вырос интерес к специалистам, обладающим навыками работы с ИИ. За девять месяцев 2025 года было опубликовано около 290 подобных вакансий.
Количество предложений о работе, где от соискателя требуются навыки работы с ИИ, выросло за год на 32%. По данным hh.ru, особенно востребованы нейросети для менеджеров по маркетингу и интернет-маркетологов (11% вакансий), инженеров по эксплуатации (9%), специалистов по продажам и работе с клиентами (9%), у художников и дизайнеров (8%).
Недавно мы рассказывали о том, что у айтишников и маркетологов снизились зарплаты, но выросли у строителей и рабочих.
