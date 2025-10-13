Спрос на специалистов, умеющих работать с нейросетями, вырос почти на треть

Количество предложений о работе, где от соискателя требуются навыки работы с ИИ, выросло за год на 32%. По данным hh.ru, особенно востребованы нейросети для менеджеров по маркетингу и интернет-маркетологов (11% вакансий), инженеров по эксплуатации (9%), специалистов по продажам и работе с клиентами (9%), у художников и дизайнеров (8%).

Недавно мы рассказывали о том, что у айтишников и маркетологов снизились зарплаты, но выросли у строителей и рабочих.

Информационный обзор редакции.