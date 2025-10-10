Рекорд по наполнению самого большого стакана попкорна собираются поставить в Перми

В Перми собираются установить новый рекорд России — сделать самый большой объем стакана с попкорном. Регистрацию рекорда намерены провести 25 октября в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА».
В пресс-службе сети кинотеатров рассказали, что для рекорда специально изготовят стакан высотой в 2,5 метра. Его наполнят попкорном в присутствии гостей и эксперта Книги рекордов России.
Недавно мы рассказывали о том, что пес по кличке Оччо попал в Книгу рекордов как самый старый папильон.
