Пес по кличке Оччо попал в книгу рекордов как самый старый папильон

Папильону Оччо от Панлы Шарм (так звучит его полное имя) 19 лет и 267 дней. Этот показатель превышает максимальный зафиксированный возраст для представителей этой декоративной породы собак. В среднем продолжительность их жизни 14-16 лет. Факт удивительного для папильонов долголетия был официально подтвержден экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесен в Реестр рекордов России.

«Это не просто факт биографии, а триумф долголетия, подтвержденный документально и вошедший в список самых удивительных рекордов, — отметили на сайте реестра рекордов России. — История Оччо — это летопись безмолвной преданности и внимательного ухода. Его владелец, Александр Куликов, на протяжении двух десятилетий создавал условия, в которых пес чувствовал себя полноценным членом семьи».

До появления рекорда Оччо максимальным возрастом среди официально подтвержденных папильонов был у 16-летнего Кирби (он же Ch. Loteki Supernatural Being). После него титул самой старой собаки породы папильон принадлежал Энрике, прожившей 19 лет и 139 дней.

