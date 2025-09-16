Более 28 тысяч школьников отказались от букетов на 1 сентября, чтобы помочь другим детям

Школьники смогли собрать больше 4,8 млн рублей, которые пойдут на помощь тяжелобольным детям и сиротам в Пермском крае. В фонде «Дедморозим» поделились итогами благотворительной акции «Цветы жизни», приуроченной к 1 сентября.
В 2025 году к акции присоединились 28 325 школьников из 184 учебных заведений. Благотворительная инициатива охватила 55 населенных пунктов. В тройке лидеров по Пермскому краю вошли города Оса, Березники и Кунгур. В Перми больше всего участников акции было из школ №76 и «Дуплекс», а также из гимназии №33.
В пресс-службе фонда «Дедморозим» рассказали, что каждый четвертый участник впервые присоединился к акции «Цветы жизни».
Кстати, в октябре и ноябре в Перми впервые покажут весь цикл спектаклей благотворительного проекта «Музыка жизни».
