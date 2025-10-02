Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Средняя продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет

В Пермском крае проживает более 739 тыс. человек старше 55 лет — это почти 30% населения региона. По словам министра социального развития Павла Фокина, основная задача властей сейчас — повысить качество жизни и, как следствие, увеличить ее продолжительность.

Пресс-служба министерства социального развития Пермского края

По данным на 2024 года, сейчас средняя продолжительность жизни составляет 71 год. По плану к 2030 году она должна вырасти до 78 лет. Для этого в регионе реализуется проект «Старшее поколение», а также принята программа системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Активное долголетие» до 2030 года.

