Средняя продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет

По данным на 2024 года, сейчас средняя продолжительность жизни составляет 71 год. По плану к 2030 году она должна вырасти до 78 лет. Для этого в регионе реализуется проект «Старшее поколение», а также принята программа системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Активное долголетие» до 2030 года.