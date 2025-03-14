Названа средняя продолжительность жизни в Пермском крае: и она выросла

По словам главы региона Дмитрия Махонина, это стало возможным благодаря системному подходу в здравоохранении. За пять лет реализации программы «Здравоохранение» в регионе построили 23 крупных объекта, установили 134 фельдшерских акушерских пункта и врачебных амбулаторий. За это время в медучреждениях появилось более 8,5 тыс. единиц оборудования, которое позволяет выявлять сложные заболевания на ранней стадии.

По данным министерства здравоохранения Пермского края, почти 2 млн человек каждый год проходят медосмотры и заботятся о своем здоровье.