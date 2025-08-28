Показываем, как выглядит новая почтовая марка с известным пермским памятником

На пермской марке изображен памятник «Героям фронта и тыла». Скульптурная композиция объединяет три образа — воина, поднявшего меч, рабочего, который выковал щит, и Родины-матери. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что общий тираж марки — 16 тыс. экземпляров.

Почтовая марка — одна из шести в серии «История». Кроме Перми появились миниатюры с изображением Тюмени, Казани, Магнитогорска, Томска и Пензы.

Ранее мы показывали, как выглядит новая сувенирная банкнота, посвященная 80-летию Победы: ее выпустила Пермская печатная фабрика Гознака.

Информационный обзор редакции.