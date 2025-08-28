Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Показываем, как выглядит новая почтовая марка с известным пермским памятником

Появилась новая почтовая марка «Пермь — Город трудовой доблести», посвященная трудовому подвигу пермяков в годы Великой Отечественной войны. Ее уже выпустили в обращение.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

На пермской марке изображен памятник «Героям фронта и тыла». Скульптурная композиция объединяет три образа — воина, поднявшего меч, рабочего, который выковал щит, и Родины-матери. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что общий тираж марки — 16 тыс. экземпляров.

Почтовая марка — одна из шести в серии «История». Кроме Перми появились миниатюры с изображением Тюмени, Казани, Магнитогорска, Томска и Пензы.

Ранее мы показывали, как выглядит новая сувенирная банкнота, посвященная 80-летию Победы: ее выпустила Пермская печатная фабрика Гознака.

Информационный обзор редакции.

