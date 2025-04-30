Показываем, как будет выглядеть новая сувенирная банкнота: она посвящена 80-летию Победы

При создании сувенирной банкноты использовали 20 защитных элементов, которые внедрены в изображения важных исторических образов и символов Великой Победы. «Наиболее ярко на банкноте представлено изображение огня вечной памяти и славы в правой руке солдата-победителя, выполненное при помощи оптически переменного элемента с комбинированием металлизированной фольги и металлографского тиснения. При наклоне и повороте пламя как будто оживает, меняя оттенок и создавая эффект движения. Один из самых эффектных элементов можно увидеть только с помощью УФ-фонарика — под воздействием УФ-излучения на лицевой стороне банкноты вспыхивают фейерверки салюта Победы красной, желтой и зеленой люминесценцией», — рассказали в пресс-службе Пермской печатной фабрики Гознака.

Недавно мы рассказывали о том, что галерея в течение 10 лет планирует выпускать детские книги.

Информационный обзор редакции.