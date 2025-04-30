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Показываем, как будет выглядеть новая сувенирная банкнота: она посвящена 80-летию Победы

Пермская печатная фабрика Гознака выпустила новую сувенирную банкноту из серии «Музеи. Память о веках», первая была посвящена пермскому периоду, а также 300-летию Перми.

Пресс-служба Пермской печатной фабрики Гознака
Пресс-служба Пермской печатной фабрики Гознака
Пресс-служба Пермской печатной фабрики Гознака

Выход новой банкноты посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию Музея Победы и подвигу тружеников тыла, самоотверженно трудившихся и помогавших фронту в военные годы. Она называется «Музей Победы: Помним! Гордимся! Чтим!».

В основе концепции новой сувенирной банкноты —  идея представить две стороны Великой Победы — всеобщую радость и скорбь о павших за мир. На лицевой стороне банкноты изображены Солдат-Победитель, держащий в руке увитую лавром каску с горящим огнем вечной памяти и славы, грампластинка с записью песни «Славься, Советская наша страна» и нотный стан как символ льющейся мелодии радости и торжества, фрагмент подлинного письма с фронта с долгожданной вестью о Победе. Оборотная сторона изображает статую женщины на фоне грозовых туч, скорбящей над телом павшего солдата, страницы Книги памяти, здания Музея Победы на Поклонной горе.

Пресс-служба Пермской печатной фабрики Гознака
Пресс-служба Пермской печатной фабрики Гознака
Пресс-служба Пермской печатной фабрики Гознака

При создании сувенирной банкноты использовали 20 защитных элементов, которые внедрены в изображения важных исторических образов и символов Великой Победы. «Наиболее ярко на банкноте представлено изображение огня вечной памяти и славы в правой руке солдата-победителя, выполненное при помощи оптически переменного элемента с комбинированием металлизированной фольги и металлографского тиснения. При наклоне и повороте пламя как будто оживает, меняя оттенок и создавая эффект движения. Один из самых эффектных элементов можно увидеть только с помощью УФ-фонарика — под воздействием УФ-излучения на лицевой стороне банкноты вспыхивают фейерверки салюта Победы красной, желтой и зеленой люминесценцией», — рассказали в пресс-службе Пермской печатной фабрики Гознака.

Недавно мы рассказывали о том, что галерея в течение 10 лет планирует выпускать детские книги.

Информационный обзор редакции.

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