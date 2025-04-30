Показываем, как будет выглядеть новая сувенирная банкнота: она посвящена 80-летию Победы

Пермская печатная фабрика Гознака выпустила новую сувенирную банкноту из серии «Музеи. Память о веках», первая была посвящена пермскому периоду, а также 300-летию Перми.
Выход новой банкноты посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию Музея Победы и подвигу тружеников тыла, самоотверженно трудившихся и помогавших фронту в военные годы. Она называется «Музей Победы: Помним! Гордимся! Чтим!».
В основе концепции новой сувенирной банкноты — идея представить две стороны Великой Победы — всеобщую радость и скорбь о павших за мир. На лицевой стороне банкноты изображены Солдат-Победитель, держащий в руке увитую лавром каску с горящим огнем вечной памяти и славы, грампластинка с записью песни «Славься, Советская наша страна» и нотный стан как символ льющейся мелодии радости и торжества, фрагмент подлинного письма с фронта с долгожданной вестью о Победе. Оборотная сторона изображает статую женщины на фоне грозовых туч, скорбящей над телом павшего солдата, страницы Книги памяти, здания Музея Победы на Поклонной горе.
При создании сувенирной банкноты использовали 20 защитных элементов, которые внедрены в изображения важных исторических образов и символов Великой Победы. «Наиболее ярко на банкноте представлено изображение огня вечной памяти и славы в правой руке солдата-победителя, выполненное при помощи оптически переменного элемента с комбинированием металлизированной фольги и металлографского тиснения. При наклоне и повороте пламя как будто оживает, меняя оттенок и создавая эффект движения. Один из самых эффектных элементов можно увидеть только с помощью УФ-фонарика — под воздействием УФ-излучения на лицевой стороне банкноты вспыхивают фейерверки салюта Победы красной, желтой и зеленой люминесценцией», — рассказали в пресс-службе Пермской печатной фабрики Гознака.
Недавно мы рассказывали о том, что галерея в течение 10 лет планирует выпускать детские книги.
Информационный обзор редакции.
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